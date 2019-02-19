中台灣元宵燈會「日本睡魔花燈」點燈 3千個小提燈大放送

2019-02-19 20:20

〔記者張菁雅／台中報導〕中台灣元宵燈會今天（19日）舉行元宵節晚會，邀請歌手、表演團體演出，日本青森縣平川市的「睡魔花燈」也在今晚擊鼓點燈，現場更發放睡魔小提燈。台中市副市長令狐榮達及日本青森縣平川市長長尾忠行到場與民眾一同歡慶元宵，也提醒大家，燈會展期至24日，參觀要把握時間。

令狐榮達說，元宵節是重要節慶，也是過完年第一個月圓，象徵圓滿，中台灣元宵燈會從16日開幕到今晚，估計參觀人潮已達100萬人次，今年除了主燈「御天飛行豬」，還有33座主題燈，而來自日本青森縣平川市的「睡魔花燈」也在元宵夜點燈，平川市去年捐贈「睡魔花燈」給市府，今年花燈重新翻修、設計，有不同的變化。

「睡魔花燈」高5公尺，在日本青森縣平川市表演團體擊鼓後，正式點燈，現場也發放3000個睡魔小提燈給民眾。平川市長長尾忠行說，「睡魔花燈」連續兩年在中台灣元宵燈會展出，代表平川市與台中市的友好情誼。

另外，觀旅局長林筱淇指出，燈會開幕以來，除了主燈，主題燈「珍奶皮克豬」、「后里馬有豬」、「落雨光廊」等都成為熱門拍照點，以「落雨光廊」為例，贊助者是由台中多位自立自強的媽媽們，用手工一針一線縫製170隻傘，不只為燈會增色，也幫助許多家庭，讓中台灣燈會成為最有溫度的燈會。

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