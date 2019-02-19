挑戰「龍潭知識通」 菱潭街120道燈謎超接地氣

2019-02-19 20:53

〔記者許倬勛／桃園報導〕今天是元宵街，號稱「文青一條街」的菱潭街興創基地佳節應景，推出「龍潭知識通」活動，打造燈籠隧道，在120個燈籠上懸掛謎題卡，等著民眾來解謎，挑戰誰是道地龍潭人。

為了接地氣、元宵佳節應景，活動策劃人張智宇、蔡濟民與夥伴翻遍地方史料、軼聞，想破頭出了120個與龍潭結合的道地謎題，活動自17日開跑，結合龍元宮「接財神」遶境，每答對一題都有一次搶頭香機會，可獲得元宵限定小紅包一個，當天即「熱銷」一空。

張智宇指出，這幾天共吸引數百民眾來挑戰，像是「三坑是哪三坑？」、「龍潭地名因何種植物而得名？」等謎題，都是老龍潭人才答得出來的道地題目，大朋友小朋友們絞盡腦汁思考、討論，揭曉答案後讓許多在地人大嘆：「對家鄉不夠瞭解！」但也因此促進鄰里間的感情，場面溫馨熱鬧。

蔡濟民說，為製作元宵燈籠，在上月組成邀請里民組成工作坊，帶領眾人到龍潭各指標景點，如龍元宮、南天宮、龍潭大池等地拍照打卡，由里民擷取景點中喜歡的顏色，自由彩繪燈籠，再將謎題卡懸掛上去，打造超美的元宵燈籠隧道，持續擺放到月底，歡迎大家來拍網美照。

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