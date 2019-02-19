六和高中櫻花林怒放 「無為而治」促成超美步道

2019-02-19 20:31

［記者許倬勛／桃園報導］春天到百花開，平鎮區六和高中內的櫻花林怒放，校內近年來陸續移植的吉野櫻、富士櫻等近百棵的山櫻花系正盛開，花團錦簇，令人賞心悅目，深粉、淡粉不同層次感的櫻花將校園點綴上一層新妝，煞是美麗。

六和高中校長林繼生說，受到暖冬影響，加上近日回溫，校園內的吉野櫻、富士櫻提前陸續綻放，目前花況達極盛期，彷彿多了條百花步道，學生們都趁課餘、放學到樹下搶拍美照。

校方種櫻花的方式採「無為而治」，並無特別施肥或灑水，放任櫻花樹自由生長，想不到自然而然竟形成一條櫻花步道；林繼生說，春風吹拂，落英紛飛，櫻花步道讓孩子們能在優美的校園中學習、成長，驚喜春季捎來的禮物。

高三陳同學說，先前因準備學測無暇顧及周邊事物的變化，考完學測後，心情和時間上都有了餘裕，還特別研究了校內的櫻花品種，他說，吉野櫻全名為「染井吉野櫻」，多在三月盛開，花瓣五枚、初開淡紅，全開漸轉白，也是陽明山花季的主角，精巧又可愛。

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