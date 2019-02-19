霧峰法揚宮乞龜 女信徒求回2千台斤大米龜

2019-02-19 21:57

〔記者陳建志／台中報導〕霧峰區香米種植面積廣大，為了慶祝上元節，並推廣霧峰香米，霧峰區法揚宮3年前開始在元宵節時舉辦「乞龜」活動，希望信徒都能事業順利、家庭平安，今年民眾除了可以擲筊求回1公斤、3公斤香米和紅龜粿，現場還有一隻重達2千台斤，由霧峰香米打造的大米龜，最後由一位廖姓女信徒求中，開心將大米龜帶回家。

霧峰法揚宮主委翁良材表示，法揚宮供奉的天官、地官、水官「三官大帝」，原本是霧峰黃家供奉多年的家神，因八七水災時，曾助附近民眾免於水患，神威獲民眾肯定，23年前地方民眾集資建廟，成為四德里民眾信奉的公廟。

翁良材表示，3年前在三官大帝指示下，為了庇佑各行各業都能事業順利、平安，決定舉辦乞龜活動，因農曆正月15日上元節，剛好是天官大帝的聖誕，選在此時舉辦乞龜活動，因香米是霧峰的特產，特別以品質絕佳的香米打造大米龜，順便行銷霧峰的農產。

翁良材表示，大米龜從第1年的1668台斤，增加到去年1888台斤，今年更增加到2000台斤，此外還提供1公斤、3公斤白米和紅龜粿讓民眾擲筊後帶回家「吃平安」。此次乞龜從16日晚上元宵晚會就開始，最後由一位從事建築業的廖姓女信徒求回大米龜，在繳交20萬元後，廟方將安排拖車、起重機，將大米龜送到女信徒家。

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