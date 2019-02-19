器捐者的大愛故事 讓執刀醫師也感動

2019-02-19 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕致力勸募眼角膜的台灣國家眼庫，18日在臉書粉專上，以「善良的人們」為題，分享多則器官捐贈的感動故事，包括遭受病痛折磨，卻在離世前想盡最後一份心力的捐贈者，以及慷慨付出的器捐家屬，都讓進行第一線手術的他們相當佩服。

撰寫貼文的是一名負責國內角膜移植工作的醫師，他提到，每次在檢視每顆捐贈的角膜時，總會聽取技術人員口述病人生前的最後一段病史，「幾天前，40歲腦血管瘤破裂捐贈者，是醫學院的體育老師，在上課的時候倒下；急救的人員裡面有他的學生，一邊搶救一邊哭。」事發2天後，老師不幸離世，而該師在生前也做出「全捐」的決定。

另外，幾年前，他曾碰到一名相當樂觀的20歲黏多醣患者，由於已經活到超過醫師預測的年紀，於是她看得很開，即使面對心臟衰竭，仍拼命想多看看台灣，而她在旅途中也經常被急救，直到離世。她最後的遺願是捐出身上唯一能捐的角膜。

在2015年八仙塵爆發生後，願意捐贈角膜的人增加，當時有許多癌末安寧患者表示，想捐皮膚給燒傷的孩子，便一起捐出角膜；此外，甚至有一名因厭世上吊的捐贈者，在遺書中提到：「請把我的眼睛跟皮膚捐給八仙塵爆患者。」

經歷眾多器捐個案，該名醫師表示，見到被身心病痛折磨，離世前卻還能想到幫助他人的捐贈者，再加上替家人做出捐贈決定，慷慨付出的器捐家屬，都讓他非常佩服，「也提醒我做這個工作應該更兢兢業業，畢竟你看的的角膜，是來自某些人心疼的家人。」

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