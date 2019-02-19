醫藥》跌倒手痛4個月竟是骨折 微創內固定術取代傳統石膏

2019-02-19 22:42

〔記者方志賢／高雄報導〕許多人在跌倒時，會反射性的用手撐地，一名上班族跑步跌倒時用手撐地受傷，經X光檢查並未骨折，但手腕卻疼痛長達4個月，吃藥復健都沒效，進一步就醫檢查確認是舟狀骨骨折，骨科醫師建議，若有類似情況，應接受專業醫師檢查診斷，盡早治療，以免留下手腕關節後遺症。

活力得中山脊椎外科醫院骨科醫師李佳霖指出，舟狀骨骨折是腕骨中最常見的骨折，由於病患跌倒時手撐地，容易導致舟狀骨受傷。舟狀骨是腕骨中最重要的骨頭之一，若急性期受傷時，沒有接受適當治療，常常會引起不可恢復的手腕併發症。

李佳霖說，這些併發症包括，骨折不癒合或舟狀骨缺血性壞死，長時間的舟狀骨不癒合，會影響腕骨其他骨頭，甚至導致腕關節的關節炎。

李佳霖說，舟狀骨折若沒有位移，可以用石膏固定治療，但因石膏固定時間長達數個月，也可用微創手術的方式做螺絲固定；若是位移不穩定的骨折，建議用開放性傷口來做復位及內固定手術方式來治療，有些醫師也使用關節鏡來輔助幫忙復位。

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