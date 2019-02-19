妙齡女常吞嚥痛與喉嚨異物感 查出慢性扁桃腺炎上身

2019-02-19 21:58

〔記者王俊忠／台南報導〕23歲江小姐近幾年來常覺得有某種程度的吞嚥疼痛與喉嚨異物感，較嚴重時，頸部會稍腫脹與觸痛，到診所就醫吃藥後頸部就消腫，但情況時好時壞，有時覺得喉嚨難受。

後來江小姐到奇美醫院耳鼻喉部求診，醫師詳細檢查診斷為「慢性扁桃腺炎」，患者接受醫師建議住院手術治療，出院後吞嚥疼痛與喉嚨異物感都大幅改善。

奇美醫院耳鼻喉部鼻科主任林志勳指出，一般俗稱的扁桃腺是所謂的顎扁桃腺，位於口咽部後外側方，屬於淋巴組織，有抵抗病原菌侵襲功能，扁桃腺生下來後逐漸增大，一直到4歲時最大，同時發揮最大功能，以後就隨年齡增加而功能逐漸衰退。

林醫師說，扁桃腺構造有豐富的血管供應，由於扁桃腺內在正常情況下有許多隱窩，會堆積咀嚼過後的食物碎屑及本身脫落的細胞，是口腔內正常菌叢可能聚集之處，當有病原體入侵時，淋巴組織開始對抗病原體，這時會造成扁桃腺發炎。

林志勳表示，導致扁桃腺炎的病原體相當多，也有急性與慢性，像江小姐的慢性扁桃腺炎，是扁桃腺長期反覆發炎，症狀通常比急性期輕微，往往只有吞嚥疼痛或喉嚨異物感而已，但嚴重時頸淋巴腫，會頸部觸痛、全身不適。慢性發炎也較難痊癒，可用口服抗生素與止痛藥，如要徹底根除，需要手術治療。

林志勳提醒慢性患者如有下列症狀可考慮在適當時機手術：1.多次扁桃腺發炎；2.出現扁桃腺周圍膿瘍時；3.單側扁桃腺腫大，懷疑為腫瘤；4.扁桃腺過度肥大而妨礙呼吸、睡眠及吞嚥困難時等情形。術後病人應遵照醫囑，出院後暫時吃流質與柔質食物，勿用力咳嗽、少大聲說話，且在1至2個月內禁止劇烈運動。

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