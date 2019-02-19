醫病》高三生罹患異位性皮膚炎15年 用新藥告別搔癢人生

2019-02-19 22:06

〔記者蔡淑媛／台中報導〕罹患異位性皮膚炎不是小朋友的專利，台中一名18歲高三生從3歲就罹病，國高中後因課業壓力惡化，變成重度患者，全身超過50％紅疹脫屑、流湯，夜夜搔癢到無法入眠，抓到細菌感染、罹患蜂窩性組織炎，外用口服和照光治療仍難控制，去年底接受新型生物製劑治療，大幅好轉，終於告別搔癢人生，可以好好念書。

中山醫學大學附設醫院皮膚科醫師賴柏如指出，嬰幼兒約20％罹患不同程度的異位性皮膚炎，不好好治療控制有30％會持續到長大，也有成人才發病，整體來說成人盛行率有8％，且有1/3是嚴重患者，即使治療能改善也不到50％，因為難治療、難改善，很多人放棄治療，但現在有新藥、新療法，不該放棄希望。

這名高三生全身四肢、臉部都長了大片紅疹、流湯、流濃、長疔瘡，癢到睡不著，曾2度抓到細菌感染、罹患蜂窩性組織炎住院打抗生素，嘗試各治療都效果有限、病情反覆，每2個月就嚴重復發，還去喝符水、蛇湯和敷草藥，當然也無效，社交、學業都大受影響。

賴柏如說，高三生去年12月開始接受新型的生物製劑治療，1個月內改善80％，可以專心讀書，現在好了99％，今年學測預計能獲得好成績，他說，這種新藥去年7月核可上市，患者一開始施打2劑，每2週注射1次，一個療程4個月，有50％患者能改善75％以上，並穩定控制，皮膚科醫學會努力在明年中旬以前能加入健保給付。

賴柏如提醒家長，嬰幼兒的異位性皮膚炎應好好控制，70％能在青春期後完全緩解；另外，有過敏體質（如氣喘、鼻過敏、異膚）父母有30％、40％機率生下異膚寶寶，但只要勤抹乳液也可降低50％的發生率，也建議異膚患者不要用刺激性肥皂，平常應塗抹無香精乳液，隨時擦汗，減少生活壓力也能改善。

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