鹽水蜂炮超狂 加拿大網紅今晚也要來「討皮痛」！

加拿大籍網紅Wes Davis（戴維力）今晚將親身體驗蜂炮的威力。（台南市政府第二官方語言辦公室提供）

2019-02-19 18:35

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市推出英語友善夜市，吸引加拿大籍YouTuber Wes Davis（戴維力）前來體驗，影片吸引近3萬點閱率，網友好評不斷，紛紛留言「元宵節一定要到鹽水擂蜂炮」，應廣大網友要求，Wes這回真的又到台南了！今天（19日）元宵節造訪鹽水武廟、參加文化局蜂炮體驗營、參與組裝蜂炮的過程，晚上將再跟著神轎，全副武裝上陣「擂蜂炮」。

Wes說，在拍攝新營中華夜市之後，很多粉絲推薦他參加「隔壁」鹽水的元宵活動，包含月津港燈節和鹽水蜂炮，因此這回特地安排兩天兩夜行程，白天參觀鹽水天主堂、八角樓、大眾廟等景點，品嚐著名的鹽水意麵，晚上欣賞絢爛兼具詩意的月津港燈節，今天晚上再跟著神轎，全副武裝上陣。

特別從高雄跑到台南「討皮痛」的Wes說，早聽聞鹽水蜂炮是「世界三大民俗慶典」，但周遭台灣朋友多未曾參與過，讓他想參加卻不得其門而入，今年則透過「台南英語友善線上地圖」讓他可輕鬆規劃小旅行路線、體驗農村風情。

讓他印象最深刻的是，在地店家有提供全套安全設備的租借服務，老闆英文溝通沒問題，是台南市府認證過的英語友善店家，真是對外籍朋友很貼心、友善的城市。

相關影片連結：

探索鹽水月津港燈節

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