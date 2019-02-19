絕美金字塔現身萬巒 竟然是...

2019-02-19 17:39

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣萬巒鄉近日出現2座玻璃金字塔造型建築，在大武山與東港溪映襯下展現絕美景色，不少遊客以為是屏東新的打卡景點，沒想到這兩座金字塔形建築是萬巒鄉的「夜總會」，新穎的納骨塔造型不僅吸引遊客駐足，也引起地方熱議，鄉公所表示最快今年7月啟用營運。

座落泗溝水的萬巒鄉生命紀念館，採錐體設計，並以大片玻璃包覆裝飾，在豔陽揮灑下映著藍天閃閃生輝，除了背倚大武山，前方還有東港溪支流匯聚，兩座建築旁也有綠美化及親水公園，整體佔地面積達3公頃，依山傍水相當吸睛。

有鄉親認為，鄉下地方殯葬事務偏向傳統，這麼新潮的設計恐怕讓人有點難適應；但也有民眾認為，新穎的建築與美景可以帶來「人氣」，讓追思先人這件事變得浪漫，擺脫傳統納骨塔的冰冷形象。

萬巒鄉公所殯葬管理所指出，過去萬巒鄉逝世鄉親必須到外鄉鎮市以高價買下塔位，為了解決鄉內殯葬問題，公所自籌1.2億經費，3年前在四溝村第七公墓發包興建萬巒第1座納骨塔，興建初期引起地方居民反彈，公所透過不斷溝通，並以新穎的設計，扭轉傳統殯葬空間的印象，逐漸消弭鄉親疑慮。

管理所表示，兩座金字塔造型納骨塔，未來將提供2萬個塔位，園區內還設有環保樹葬區，不同宗教也有不同的紀念追思方式，依樓層、塔位、入葬方式等有不同收費，以單人骨灰塔位計算，包含管理費用最貴的售價為6萬6千元，地方鄉親享有半價優惠，相關收費標準將以正式公告為主，目前已有不少鄉親洽詢，萬巒鄉生命紀念館正在申請使用執照，經驗收後最快今年7月就能營運啟用。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/