醫病》5旬婦手指慘變黑冰棒 醫師一招妙手回春

2019-02-19 22:26

〔記者陳建志／台中報導〕南投54歲伍姓婦人慢性病纏身，除長期服藥，還要接受洗腎治療，因血液循環差，半年前雙手手指開始出現冰冷、發黑的情形，不但無法自理生活也不敢出門，就醫檢查確診是周邊動脈阻塞性疾病，經透過「導管周邊血管成形術」打通血管後，手指逐漸找回觸感和溫度，避免截肢的命運。

這名伍姓婦人因年輕時飲食不節制，幾乎每天大魚大肉，經年累月身體出狀況，除罹患三高還要定期洗腎，1年多前先是腳痛就醫，沒多久只要一休息手指就異常疼痛，一開始只吃止痛藥止痛，直到後來手指發黑、冰冷，才趕緊就醫。

亞大醫院心臟檢查室主任張育晟今天表示，患者到院時發現為糖尿病及末期腎臟病患者，因長期洗腎血液循環差，造成血液供應遠端組織的養分和氧氣不足，手指才會出現發黑疼痛的症狀，經安排周邊血管超音波和電腦斷層血管攝影檢查，發現雙手尺動脈及橈動脈血管多處狹窄和阻塞合併嚴重鈣化，確診罹患周邊動脈阻塞性疾病。

張育晟表示，經整形外科醫師建議，為患者進行「導管周邊血管成形術」治療，利用動脈打針的微創方式，打通狹窄和阻塞的血管，並使用氣球擴張或置放支架，術後疼痛感大幅改善，也減少使用止痛藥，因左手手指壞死嚴重，無法完全恢復，但右手的手指恢復良好，讓她逐漸找回手指觸感與溫度，避免截肢的命運。

張育晟指出，周邊動脈阻塞性疾病為動脈粥狀硬化所致，中老年人，以及患有三高、抽菸、慢性腎病變、肥胖、家族史的民眾是高危險群，其中洗腎病人罹患周邊動脈阻塞性疾病的盛行率約達17至48%，一般多發生在下肢，且伴隨血管硬化，初期並無症狀，當出現疼痛感時已進入中晚期，若不積極治療，恐因組織潰瘍、壞死需截肢。

張育晟因此提醒，患有三高、抽菸或心血管疾病的民眾，需特別留意四肢的變化，若出現缺血性疼痛、感覺異常、溫度改變等症狀，初期可透過藥物治療，但若已出現休息痛、肢體末梢發黑，就要趕緊就醫治療。

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