羅東極限運動場PU鋪面被刀割出數十破洞 真相竟是...

2019-02-19 17:21

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣羅東極限運動場直線跑道PU鋪面，被人用利器切割，出現數十個破洞，宛如癩痢頭，消息傳出後，矛頭指向遭蓄意破壞，縣府文化局澄清，包商修補破損鋪面，派員施工裁切，純屬誤會一場。

羅東極限運動場位在羅東文化工場園區內，由縣府文化局管理，是附近居民重要運動場所，春節連假過後，有人發現極限運動場東側，緊鄰東光國中的直線跑道PU鋪面，有密密麻麻裁切破洞，質疑「有心人士」搞破壞，氣的破口大罵，並向羅東鎮民代表何建東投訴。

何建東說，羅東極限運動過去曾發生牆面被塗鴉、亂丟酒瓶，管理單位接獲反映，偕同警方加強巡邏，情況已有改善，這次直線跑道PU鋪面，上頭裁切斷面相當工整，不像一般破壞行為，經過了解，終於真相大白。

文化局說，直線跑道使用多年，有些PU鋪面磨損，因此委託包商修補，春節連假過後，業者進場施工，做到一半遇雨暫停，天氣轉晴再復工，並非遭到破壞，已通知包商加快施工進度，儘速開放各界使用。

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