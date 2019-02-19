台東市遶境鬧元宵！正妹打爵士鼓 古典美女奏國樂

2019-02-19 18:00

〔記者黃明堂／台東報導〕台東天后宮主辦的元宵聯合遶境，今天共有27家廟宇出動各式陣頭繞行台東市區，帶來熱鬧祈福氣氛；今年少了辣妹鋼管秀，但正妹打爵士鼓，古典美女演奏國樂，一樣吸睛。

天后宮今年重新接辦聯合遶境，參與隊伍雖然只有以往的1/3，但傳統的神轎神偶，樣樣不缺，隊伍也不再冗長。

中午在天后宮，由縣長饒慶鈴及議長吳秀華、台東市長張國洲與廟董林有德輪番敲鑼，饒慶鈴的參與，重現了多年不見的縣長開鑼畫面，她肯定天后宮願意再接辦遶境，延續傳統民俗。

儀式後，媽祖鑾轎啟駕，約30名在越南就信仰媽祖的新移民婦女個個一身越南長袍，組成宮燈隊及敲鑼前導，另外有台灣的高蹺隊、婆姐隊，加上兩台花車，浩浩蕩蕩展開遶境行程，其他宮廟也陸續集結，加入遶境。

今年遶境禁止鋼管秀，但並不遜色，一輛龍形多節車有古典美女沿途吹奏樂器；台東邯鄲堂則出動大卡車載著爵士鼓，來自雲林的正妹一人獨秀，手腳賣力揮舞，連頭也沒閒著，幾乎是跟大太陽比活力，全身活力十足，相當吸睛。

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