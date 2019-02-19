竹縣地價稅爭議 縣府將向中央爭取超額打折計徵

2019-02-19 20:04

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣府針對去年底爆發的地價稅暴漲爭議，今天在主管會報中公布公告地價複查結果是原查定無錯誤，無須辦理更正地價，至於地價稅則會向中央請示107年地價稅額超過106年地價稅額部分，建議打6折計徵。

楊文科說，依據當時的承諾，就是把要提降地價稅的意見提到地價評議委員會去評定，地價評議委員也依據縣府提出去更正複查的結果做出了決議，現在就針對這個決議來辦理。

新竹縣去年11月開徵的地價稅，因有不少地主覺得稅額較前年暴漲紛紛反彈，當時包括楊文科在內的主要縣長候選人都提出「調降地價稅」的政見，縣府也成立「公告地價調整受理陳情單一窗口」受理地主申請公告地價複查，最後統計收到8142件申請案。

縣府地政處表示，經地價及標準地價評議委員會討論後做出結論，複查結果為原查定並無錯誤，無須辦理更正地價，針對地價稅部分為體恤民意及考量社會經濟狀況，經委員會熱烈討論後，研議配套方案請示中央主管機關。

請示事項包括建請透過土地稅減免規則增訂條款方式調降地價稅、建議價稅分離比照地方自治事項授權各縣市政府彈性調整稅率、建議中央針對民眾107年地價稅額超過106年地價稅額部分以打6折計徵。

楊文科說，今年正在辦理明年度的公告地價的調降或調升作業，是檢討公告地價的好時機，利用這個時機向地主來說明，前面的已經依法公告完成法定程序，沒有辦法做公告地價的調整，但是明年元旦要發佈的公告地價和公告現值，是可以在這個時候來作業的，就事實來跟地主溝通，坦蕩蕩地來說明。

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