小心惹「麻」煩！我國新增2例本土麻疹 日韓東南亞也爆疫情

2019-02-19 16:51

〔記者林惠琴／台北報導〕近期日韓、東南亞頻傳麻疹疫情，但未出國民眾也要小心惹「麻」煩！衛福部疾管署公布，國內新增2例本土麻疹，為北部20多歲女性與8個月男嬰，近期均無國外旅遊史，分別居家隔離中與住院治療中。

疾管署防疫醫師林詠青表示，北部20多歲女性是2月4日陪同家人到急診就醫時，與日前越南境外移入病例、北部30多歲男性個案有接觸，事後在2月15日出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、疲倦、噁心，並於16日出疹；8個月男嬰則是2月11日發生燒、鼻炎、結膜炎，再於12日出疹，感染源尚待釐清。

衛生單位已掌握20多歲女性接觸者共49人、8個月男嬰接觸者共96人，分別將監測至3月10日、3月6日，但由於個案在可傳染期間有大眾交通運輸或公共場所活動史，包含搭乘台北捷運、公車，到台北市立圖書館葫蘆堵分館自修室，以及一些餐廳，若曾於相關時段出入相關場所，應該自主健康管理18天。

疾管署疫情中心主任劉定萍也提及，東南亞發生不少麻疹疫情，菲律賓今年累計近7000例，其中115例死亡，疫情主要發生於大馬尼拉地區、卡拉巴松區及中央呂宋區；越南去年12月疫情上升，河內市今年累計116例、胡志明市978例，均較去年同期增加；泰國已報告634例，高於去年同期；而馬來西亞去年累計近2000例，也為2013年以來同期最高。

在東北亞部分，日本今年累計167例，是2009年以來同期最高，以三重縣、大阪府最多；南韓截累計305例，以京畿道、首爾、大邱為主。

台大醫院新南向人員健康服務中心執行長彭仁奎強調，麻疹主要透過空氣及飛沫傳播，最有效的預防方法就是接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），可維持至少15年的保護力，建議有疑問可上該中心網站（https://www.newsouthhealth.org.tw）查詢，並備有英文、印尼文、泰文及越南文衛教資訊、當地合適就醫院所名單可參考。

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