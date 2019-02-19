新北塑膠書套檢測 發現塑化劑超標

2019-02-19 14:25

〔記者何玉華／新北報導〕新學期開始，許多小朋友會在課本、參考書、兒童繪本加上塑膠書套，新北市政府法制局消費者保護官從市面購入10件塑膠書套，委託財團法人台灣玩具及兒童用品研發中心實驗室進行塑化劑溶出檢 測、重金屬溶出檢測及商品標示查核，結果重金屬溶出雖然都符合標準，但有3件樣品於塑化劑溶出試驗竟測出DINP較限量值0.1%超出100倍。

法制局局長黃怡騰表示，送驗的市售書套，有3件測出DINP；DINP對動物具有急性毒性，被環保署列為第一類毒性化學物質。另3件樣品之商品標示不符，其中2件無製造廠商之名稱及電話、地址及原始製造地；1件在本體上未標示製造廠商 地址及原始製造地。

玩具中心補充，DINP是鄰苯二甲酸（phthalate acid）的酯化衍生物，具有「環境荷爾蒙」的特性，而「環境荷爾蒙」係指來自環境的內分泌干擾物質；鄰苯二甲酸酯類塑化劑會在產品的不當使用過程中被釋放出來，殘留於環境中，通常經由食物鏈再進入體內，傳送假性化學訊號，並影響本身體內荷爾蒙含量，進而干擾內分泌之原本機制造成失調，可能妨害生物體生殖機能或引發惡性腫瘤。這次塑膠書套檢出之DINP雖對動物的急性毒性比DEHP低，惟目前仍被我國環保署列為第一類毒性物質。

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