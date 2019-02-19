南隘國小廚房、風雨操場及共讀站啟用

2019-02-19 14:13

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅今天前往南隘國小參加風雨操場、社區共讀站及附設幼兒園廚房落成啟用典禮，該工程投入967萬，不僅可以吸引孩子培養閱讀、運動習慣，未來不管晴雨孩子們皆可自在運動，學校有了廚房，也可以讓孩子們吃得更好；今日適逢元宵節，林智堅除了視察共讀站與風雨球場，也在新落成的廚房裡與孩子搖湯圓，歡度元宵佳節。

林智堅說，上任後已在南隘國小總共投入2452萬元，進行包括跑道整修、建物耐震補強、環境改造等工程，在環境設計上，結合南隘國小學童、聯合大學及朝陽大學建築系師生、社區居民、社規師與建築師的巧思，利用隨手可得的稻草和竹子裝置校舍，將香山區的在地特產，竹子、稻米、玻璃、茶花、荔枝、牛等意象融入在其中。

「只能用相當驚艷，來形容我所見的南隘國小！」林智堅表示，南隘國小是新竹市最南端的學校，也是一所小而美的學校，在地居民對這裡有很多情感，不僅有社區規畫師，還有大學生以及社區居民共同改造學校，加入竹編布置、樹屋、改善硬體等等，過去市府在南隘國小投入的資源，不只被充分利用，更有加乘的效果，讓這所過去被稱做「遺忘的小學」有新的生命，未來會是很有特色的小學。

「我在意孩子閱讀與運動習慣的養成！」林智堅說，過去市府投入很多經費到各個校園，希望吸引孩子深化閱讀習慣，這次加入幼兒園餐廳、社區共讀站、風雨操場三個工程，要讓南隘的孩子吃得更好，也要讓孩子有更好的運動與閱讀環境，投入近千萬的改善工程物超所值。

南隘國小校長賴黃宗表示，過去南隘國小一直沒有室內運動空間，體育課碰上下雨天非常不方便，這次利用了閒置的頂樓空間加裝屋頂，讓孩子不論晴雨皆可運動；並把圖書館移到離教室區更近的一樓，方便孩子使用，也開放給社區使用，解決附近居民的閱讀需求。

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