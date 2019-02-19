宣傳《上帝的兒女》屈中恆、王曉書南下高雄過元宵

2019-02-19 14:01

〔記者黃佳琳／高雄報導〕果陀劇場繼《最後14堂星期二的課後》，再推出生命奇蹟鉅獻《上帝的兒女》，男女主角屈中恆、王曉書趁元宵節南下高雄宣傳，還跟聽障朋友分享元宵，一起感受過節的溫暖。

《上帝的兒女》是台灣首度口語、手語併行大型舞台劇，故事描述男老師來到聾人學校，引導聾啞學生讀唇語，甚至開口說話，但是有個聾人女孩卻堅持不願意開口，兩人後來相愛、接受了彼此的全部，也結為夫妻，卻在一次為了替聽障人士「發聲」的事件中挖出女孩靈魂深處那不可告人的祕密。

《上》原作1980年連續榮獲百老匯「東尼獎」、「外圍劇評家獎」、「報界劇評家獎」最佳劇本獎後，改編為電影，獲奧斯卡金像獎五項提名包括「最佳影片」、「最佳劇本」等，其中得到「最佳女主角獎」獎項，去由果陀劇場在台中國家歌劇院演出後佳評如潮，果陀決定今年再加碼，將於3月8、9日在高雄演出。

金鐘影帝屈中恆、聽障名主播王曉書分飾男女主角，屈中恒為了演出此劇，不但苦學手語，在舞台上還要一心三用，不但要背自己台詞演出，還要用手語「說」出自己台詞，甚至還得幫王曉書翻譯手語；第一次演出舞台劇的王曉書，更是只能靠著其他演員擦眼鏡、插腰或是腳跺舞台等動作，才能順利接詞演出，功力與演技被讚譽「超乎表演之上」。

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