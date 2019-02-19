國小輔導師課堂暴怒講手機 家長投訴要求撤換

2019-02-19 14:08

［記者黃旭磊／高雄報導］國小代理專任輔導教師在課堂暴怒講電話嚇到學生，多次不當行為遭家長投訴，要求校方解聘。

人本教育文教基金會、當事家長、家長會長及里長今天對外指出，去年（2018）9月起，家長多次遭投訴，指稱學童拿美工刀發洩情緒、爬到4樓走廊護欄，並拆圍籬跑出校園，脫序行為指向教學問題，經查，這名代理專任輔導教師（專輔）竟在課堂內講手機超過13分鐘。

高姓家長會長表示，代理專輔怒氣沖沖講手機，學生在旁眼神空洞、捉頭並仰望天花板，相當無奈，不僅如此，上課常遲到，一節課40分鐘，僅指導個案6分鐘，其餘時間只顧吃，任由學生於諮商室奔跑、嬉戲。

家長提出書面聲明要求解聘，校方於本月14日召開教評會審議，10票中有5票反對，未達法定2/3人數決議續聘，引發家長抗議。

人本教育文教基金會主任張萍說，專輔月薪近5萬元，不適任事實調查屬實就應解聘，而票數不夠凸顯教師法過渡保障工作權，依教師法原規定出席數1/2同意即可解聘，卻在2013年6月被修改成出席人數2/3，不適任教師更難解雇。

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