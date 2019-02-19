父子兩代的感恩！送了這份大禮給母校...

2019-02-19 13:39

〔記者劉曉欣／彰化報導〕父子兩代的感恩！彰化鹿港頂番婆聚落是世界知名的「水龍頭故鄉」，而楊水勝、楊鴻銘父子兩代，都在水五金產業史上佔有一席之地，今天捐贈「感恩亭」給頂番國小，感恩母校與家鄉的栽培！

唯勝工業相關企業總裁楊鴻銘銘是頂番國小1964年畢業生，也是當年唯一考取彰化高中初中部的優秀校友，其父則是日治時期的校友；楊鴻銘說，父親早年與地方仕紳成立金華五金工廠，最早是做門窗的把手，可是說是頂番婆水五金的先驅之一。

楊鴻銘指出，他先在台北創立台灣唯楊公司，可說是鹿港頂番婆所成立第一家外貿公司，主要為家鄉水五金產業爭取外銷訂單，因為父親做生意留下誠信的資產，當他幫鄉親、鄰居爭取訂單時，幾乎都沒有人跟他拿訂金，彼此只靠信用兩個字，後來在台中工業區成立唯勝工業，以業務與研發為重心。

楊鴻銘說，因為前年參加母校百年校慶，想要回饋母校，因此打造「感恩亭」回饋母校，取名「感恩」，就是抱著感恩的心，感恩父母、感恩家鄉、感恩母校的栽培。

頂番國小感恩亭今天舉行落成啟用典禮，縣長王惠美到場頒發感謝狀，頂番國小校長陳艷紅表示，楊鴻銘是傑出校友，兩個兒子也都歐美名校畢業，希望小朋友能夠從學長的身上學到飲水思源，讓愛繼續傳承下去。

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