基隆水族館仍要蓋 林右昌、蔡適應親上火線說分明

2019-02-19 13:26

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆海洋生態展示館（水族館）將改由基隆市政府主導規劃案，基隆市議員張淵翔昨質疑將改為興建大型飯店與商場，對此，基隆市長林右昌今天說，蓋水族館的選項當然還在，完全沒有要蓋商場旅館的構想；立委蔡適應也說，現在水族館仍在計畫中，他要求行政院「館要保證活得下去」。

林右昌指出，議員沒有經過充分的瞭解與查證，視聽上誤導以訛傳訛，目前水族館預定地與慶陽的合約爭議還未解決，就算重啟BOT，程序很久也會面臨契約問題，因此海科館無法繼續走下去，「那塊基地與慶陽的合約卡死了」，市府已展開八斗子漁港到海科館廊帶的整體規劃，最近會有結果。

林右昌說，20年前的時空背景規劃要蓋水族館是要吸引觀光客，現在基隆的觀光資源比過去好很多，有和平島、潮境公園及色彩屋，今年過年期間下大雨，仍然有2、30萬人次觀光客到基隆，說實在沒有水族館觀光客也大幅成長很多。

林右昌說，整個基隆地區要蓋水族館的選項當然還在，海科館過去的規劃、定位很不ok，經營才會這麼辛苦，因為是社福用地，樓地板、商業使用面積都有侷限，不過，包括行政院、財政部、官股銀行都密集的在協調此事，思考整個八斗子港區如何規劃，更經濟的需求及投資開發，讓企業願意在最短的時間進來，是最重要的考量。

立委蔡適應也在臉書貼文，指海科館現在就是卡在銀行土地的貸款，面對漫長煎熬的司法，就會被拖到死，政府努力的目標是先讓海科館能活，解套銀行聯貸、土地被鎖死的問題，交由市府主導進行周邊整體規劃，包括水族館在內，重新招商。

蔡適應說，當初基隆海科館計畫預估一年有240萬人次到訪，但只有60萬人次，明顯有澎風灌水的狀況，而一切的聯貸都是從這個基礎開始，在政府接管海科館的同時，行政院就已經開始調查此事，他也持續關注此案，「我跟行政院要求的兩個原則，館要保證活得下去，當年亂搞的人也要抓出來。」

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