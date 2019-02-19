苗栗君毅中學打造機器人戰隊 4學生「玩」進國立大學

2019-02-19 13:08

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕玩機器人也能上名校！苗栗縣私立君毅中學積極推動適性發展教學，其中資訊科三年級學生彭文哲、彭郁齊、邱惟翔、許羽昊憑藉在各式機器人大賽中展獲佳績，分別透過技優保送及特殊選才管道，錄取台灣科技大學等國立名校。校長林慶旺表示，希望打破成績升學框架，讓有天賦的孩子得以發揮所長、適性揚才。

君毅中學秉持多元適性發展的辦學理念，10年前看中機器人科技發展趨勢，於高中部資訊科開設相關課程，吸引許多苗栗、新竹學子就讀，校方也砸千萬打造專屬教室、添購設備、聘請專業師資，近年在各項賽事皆闖出傲人成績。

資訊科高三生彭郁齊在全國技藝競賽機器人組奪下金手獎第一名、而已具備等同研究所專業技術的彭文哲則在全國技能競賽挑戰全國各地高中至碩士班好手，勇摘金手獎第二名；兩人透過技優保送分錄取上雲林科技大學及台灣科技大學。邱惟翔、許羽昊也在機器人賽場獲獎無數，藉特殊選才錄取台中科技大學、聯合大學。

林慶旺強調，12年國教著重多元適性發展，但仍有許多家長陷入傳統升學迷思，強迫孩子死讀書拚成績，反而埋沒許多優秀人才；讓學生們依自身興趣，投入適合領域發揮所長，不僅能建立信心，更願主動汲取相關知識，才能找到學習的熱情與方向。

林慶旺說，此次4名學生靠著機器人專長順利錄取國立名校，也再次證明適性發揮也能闖出一片天，未來校方擬於國中部開設機器人特色班，打造六年一貫的教育模式，培育更多傑出人才。

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