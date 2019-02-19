如何降低失智風險？中研院：每週吃魚喝茶4次

2019-02-19 13:56

〔即時新聞／綜合報導〕小時候爸媽常說要吃魚才會健康，到底有沒有根據呢？根據中央研究院、國家衛生研究院與陽明大學長達11年的追蹤顯示，若每週攝取魚、茶葉4次以上，確有助於大幅減低失智風險。

據《聯合新聞網》報導，由中央研究院、國家衛生研究院與陽明大學所組成的研究團隊，以台灣營養健康狀況變遷調查（NAHSIT）資料為基礎，藉此進行一份橫斷面研究與一份長期性的縱貫研究，透過1999-2000年資料，追蹤1436名沒有失智長者的健保資料庫至2012年。

發現這些長者中，有19.53‰的人在之後的時間罹患失智症，但經常吃魚、喝茶者罹病率較低，一週吃魚喝茶都不到1次者的罹病率達24.1‰，但若一週吃魚喝茶雙雙超過4次的人，罹患失智症的比率僅為12‰，降幅過半。

中研院生物醫學研究所特聘研究員潘文涵指出，魚類富含的omega-3不飽和脂肪酸以及各種彩色蔬果富含的植化素能抗發炎，而綠茶中所含的兒茶素能穿越血腦屏障，進而把抗氧化的作用帶給腦細胞，有助於阿茲海默症的發生風險。

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