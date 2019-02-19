醫病》苗栗婦癌發生率高 醫師籲「別不好意思做檢查」

2019-02-19 12:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕子宮頸癌是台灣常見的婦癌，經抹片篩檢，可及早發現、治療，但苗栗縣婦女因觀念相較保守，抹片篩檢率只有26%，子宮頸癌發生率為全台第4高，醫師提醒，定期做婦癌檢查是保障女性朋友健康的重要關鍵，若能早期發現、早期治療，才能讓婦癌危害生命的機會降到最低。

大千綜合醫院醫療副院長暨婦產科醫師林敬旺表示，近20年來，台灣婦癌出現明顯的變化，子宮內膜癌增加幅度達31%，卵巢癌也擠入女性癌症發生率第10名；因抹片篩檢的推廣，讓子宮頸癌發生率大幅下降，但苗栗婦女因觀念保守，抹片篩檢率只有26%，因此每年仍有不少侵襲性子宮頸癌案例發生。

林敬旺指出，近期大千完成的腹腔鏡微創子宮頸癌手術的病人都是多年未做抹片篩檢，因其它問題到醫院就醫時，在護理人員的建議下接受抹片篩檢，才發現是子宮頸癌，所幸發現的早又即時接受腹腔鏡微創手術，目前都已康復出院。

林敬旺表示，大千也於去年7月起，邀請林口長庚醫院婦癌科主任黃寬仁教授，到院開設婦科腫瘤特別門診及以腹腔鏡微創手術來執行各項婦癌手術，成功幫助許多婦癌病人完成治療。

其中，42歲吳小姐，由於腫瘤較大，醫師評估她手術後需要接受放射性電療，考量她還年輕，為避免後續電療影響她的卵巢功能，手術中除了保留卵巢外，還幫她做了最先進的「腹腔鏡卵巢移位手術」。

「千萬別不好意思！」林敬旺建議，定期做婦癌檢查是保障女性朋友健康的重要關鍵，若能早期發現、早期治療，才能讓婦癌危害生命的機會降到最低。

子宮頸癌、子宮內膜癌與卵巢癌是台灣最常見的三大婦癌，每天約有15人罹患婦癌、4人死於婦癌，可說是女性健康的主要殺手。根據統計，苗栗縣子宮頸癌發生率佔全台灣各縣市的第4名，而卵巢癌更在2017年成為苗栗縣十大致死癌症的第10名。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/