訴求原地安置 大觀自救會赴新北市府抗議

2019-02-19 11:44

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區大觀社區遭控侵佔國有地，法院判決拆屋還地定讞，引發迫遷爭議。大觀事件自救會今天上午至新北市政府抗議，要求城鄉發展局修改都市計畫，並主動與退輔會協調，研擬原地安置方案。但城鄉局表示，土地為國有地，僅能配合退輔會的需求處置，居民痛批市府與中央互踢皮球，揚言抗爭到底。

大觀事件自救會指出，大觀社區的迫遷爭議起源於新北市政府2002年擬定、2014年通盤檢討的「板橋（浮洲地區）都市計畫」，當時草率地把大觀社區劃為「社福設施用地」，罔顧歷史脈絡下的「非列管眷村」及弱勢居民無法搬遷的事實。

大觀事件自救會表示，去年市府與退輔會共同提出社會住宅及包租代管的安置方案，但板橋府中社會住宅租金高昂，每人每月至少8300元起跳，租約僅3年缺乏保障，根本住不起、住不久，政府只是延後迫遷時程，讓經濟弱勢、中高齡居民自生自滅、製造貧窮。

居民林燕玉說，市長侯友宜選舉時宣稱要和民眾站在一起，當選了就不管居民死活，住在大觀社區的都是新北市的子民，市長應該關心、視察、積極處理，住了30多年的房子突然要被拆，為了生存不得已才走上街頭，內心很無奈，「我們不是來亂的！」

自救會要求城鄉局主動召開協調會，與中央合作促成原地安置方案，並修改都市計畫。

城鄉局都市計畫審議科長方凱玲表示，市府積極協助大觀社區解決居住問題，社會局已前往訪視、發放救助金，並提出社會住宅及包租代管方案，但土地是國有地，市府僅能配合退輔會的需求處置，而原地安置方案不一定是變更都市計畫，須由退輔會提出完整的補償及配套措施，市府將全力協助。

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