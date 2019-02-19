野柳神明淨港 神尊率7國、逾百勇士跳水祈福 千人爭睹

2019-02-19 11:33

〔記者俞肇福／新北報導〕「新北神明淨港文化祭」今日早上在野柳保安宮前熱鬧登場，年輕力壯的野柳信眾抬著神轎，在眾人「進阿」！「發阿」！聲中，躍入野柳漁港，祈求開漳聖王等神尊法力庇佑，讓「海波不興漁獲滿艙」；現場還有來自7國、上百位勇士挑戰跳入漁港中祈求好運，今天天公作美，吸引上千人共襄盛舉。

新北市長侯友宜表示，「野柳神明淨港」是新北市重要的文化資產，有獨一無二的「水裡來，火裡去」祈福儀式，百人跳水淨身祈福活動報名年年秒殺，今年還吸引俄羅斯、巴拉圭、荷蘭、比利時的外國朋友前來體驗，成為國際宗教文化盛會。歡迎民眾在神明淨港之後，參與平溪天燈節，體驗新北兩大元宵活動，也祈求金豬年好運勢。

今年市府在現場提供「保庇薑茶」、「白帶魚粥」等熱食給上岸勇士，勇士完成任務後，可獲頒「豬年有保庇完賽獎牌」及「勇士證」，記錄難得的一刻；另外，姓朱、生肖屬豬或裝扮等與豬年有關的勇士，市府還加碼贈送一份豬造型的可愛毛巾。

今年最年輕的參加者是家住土城的7歲學童張紘語，張紘語受每年參加淨港活動的父親影響，因此愛上這項宗教活動，今年已經是第4年參與勇士跳港；年紀最長的則是78歲的林茂宏，他跟著游泳協會的會員一起參加神明淨港，先前也多次參加泳渡日月潭活動，展現不輸年輕人的活力與體力。

民政局柯慶忠表示，今年的神明淨港除了「淨海巡洋」、「漁獲滿艙」、「神明淨港」和「神明過火」傳統宗教儀式外，還特別商請福華飯店五星級主廚古來文及在地媽媽攜手合作推出千份的萬里隱藏版美食「黃金白帶魚芋頭米粉」、「破布子蒸白帶魚」等料理免費供大家品嚐，細緻、綿密的肉質口感，現場民眾讚不絕口。

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