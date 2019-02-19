連體嬰忠仁今公祭 忠義：替哥哥辦攝影展畫展圓夢

2019-02-19 10:12

〔記者周彥妤／台北報導〕亞洲首對成功分割的連體嬰張忠仁、張忠義兄弟，哥哥張忠仁1日腦幹出血猝逝，享年42歲，今天上午8時舉行追思音樂會。張忠義受訪語帶哽咽，多次提到很思念哥哥，未來也會辦攝影展、畫展，替實現哥哥來不及完成的夢想。

在台北市環保局直屬清潔隊擔任約僱人員的張忠仁，1日下午下班時刻，同事發現他坐在輪椅上抽搐、口吐白沫，送台大醫院搶救，後因腦幹出血宣告不治。

張忠仁追思會定於今天上午8時於台北市第一殯儀館舉行，以「我們的未來不是夢」為題，包括總統府秘書長陳菊、前總統馬英九、台北市環保局長劉銘龍、台北市衛生局長黃世傑、台北市議員應曉薇、台北市議員侯漢廷、中華統一促進黨總裁張安樂、王品集團董事長戴勝益等人都出席致意。

追思會現場播放張忠仁生前喜愛的歌曲，如《謝謝你曾經愛我》、《一路上有你》、《你最珍貴》、《一千個傷心的理由》、《忘記你我做不到》、《祝福》、《我想有個家》。

陳菊致意後先行離開，馬英九停留時間較長，致意後簡單受訪表示，張忠仁、張忠義兄弟的故事是最好的生命教育。

張忠義會前受訪哽咽說，謝謝大家多年來關心我們，雖然哥哥不在身邊，但他的愛會一直跟隨，自己會把他的夢想實現，「哥哥我現在很想你」。

張忠義說，哥哥之前很喜歡畫畫，本來說要辦攝影展跟畫展，今年還是會把實現這個夢想，哥哥也一直想要傳遞更多愛給更需要的朋友，自己會跟隨他的腳步繼續做。

談到兄弟相處印象最深刻的事，張忠義說，921地震搖晃很厲害，哥哥忽然趴在自己身上，告訴自己不要怕，這件事永遠無法忘懷。

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