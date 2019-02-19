高市仁武2月24日停水4小時 影響3區1萬多戶用水

2019-02-19 10:07

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水公司配合長庚醫院辦理「長庚醫院新增設配電線路」工程，高市仁武區將於2月24日上午停水4小時，三民區4里、鳥松區3里水壓降低，影響1萬多戶用水，呼籲民眾節約用水。

水公司七區處表示，長庚醫院為辦理「新增設配電線路」工程，須進行線路設備測試，又長庚與七區處為同一條線路，所以七區處須配合辦理停水，將於2月24日（日）上午7時30分至11時30分，合計4小時（含施工時間2小時及復水時間2小時）。

七區處指出，水公司與長庚醫院多次開會謹慎研討，逐一檢視細節，除了請長庚醫院儘速完成施工，另為縮小影響範圍，七區處將以發電機加壓供水，及調配水源因應，並於施工後，立即辦理復水作業，以降低民眾用水不便，呼籲民眾節約用水，並預作儲水準備。

七區處說，停水範圍為仁武區考潭里約1438戶，水壓降低範圍有三民區本上里、本揚里、本安里、本元里及鳥松區大華里、夢裡里、鳥松里，總計8601戶，民眾可撥打免付費客服電話1910。

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