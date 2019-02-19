長時間注視3C螢幕是視力殺手 驗光師提醒須休息與檢查

2019-02-19 08:39

〔記者王俊忠／台南報導〕現代人人手一機且常機不離身，造成過度用眼的人數急速攀升，台南市驗光師公會常務理事、愛唯爾視光中心驗光師洪佩如表示，現代生活眼睛注視手機及螢幕的時間大增，眼睛從每天醒來直到睡覺，都持續處於工作狀態，是疲勞的最大受害器官。

洪佩如表示，過度用眼的定義是「持續的近距離用眼，超過一定的時間」，不論是熬夜、追劇、玩電動，還是工作加班、趕作業、玩遊戲，造成視力模糊、看遠看近切換困難、視物產生重影、頭痛或注意力不集中，導致工作效率下降等諸多後遺症。

她說，許多到中心驗光的朋友，分享先前在眼科求診的經驗，當場檢查視力時沒什麼問題，眼科醫生可能開眼藥水並囑咐多休息，回家後卻覺得問題依然存在。

對此，洪佩如建議，應設法減少長時間注視3C螢幕，使用一段時間後須休息，如果感到眼睛容易疲勞，但眼睛健康檢查及度數都正常，很可能是用眼過度造成，導致雙眼調節力下降，這不能光靠「抗疲勞」眼藥水或睡覺、閉眼解決，尤其使用「抗疲勞」眼藥水放鬆眼睛的緊張感，可能會更嚴重，應該找通過國家驗光師考試的合格驗光師檢查眼睛調節能力、雙眼集合能力，配副合適的矯正眼鏡，才是保護眼睛的正確方法。

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