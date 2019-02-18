阿美族青少年紐西蘭跨海尋根！Kolas Yotaka感動落淚

2019-02-18 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕10名花蓮玉里鎮哈拉灣部落的阿美族青少年8日晚上至紐西蘭北島的Ngati Manu部落尋根，是台灣首次由政府支持的南島民族來回互訪計畫。今日台灣駐奧克蘭辦事處在臉書上傳了這10名青少年成果發表的影片，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）透過視訊看完表演後，竟忍不住感動落淚。

台灣駐奧克蘭辦事處今日在臉書上傳1支花蓮玉里鎮哈拉灣部落青少年，到紐西蘭Ngati Manu部落進行尋根之旅的成果發表會影片，影片中10名阿美族青少年激昂地唱跳著毛利族戰舞，視訊觀看成果發表的行政院發言人Kolas Yotaka看完演出後，深受感動，忍不住在鏡頭前落淚。

台灣駐奧克蘭辦事處表示，「原住民族的文化是台灣跟紐西蘭兩國文化交流的核心，也是兩國互動最緊密的一塊」，這次由紐西蘭公司Hawaiki Nui Ltd發起的「Hawaiki project」，是台灣史上第1次由政府支持的南島民族來回互訪計畫。

綜合媒體報導，同為哈拉灣部落出身的Kolas Yotaka，8日為這10名阿美族青少年送機時，也感性地鼓勵哈拉灣部落的孩子們，勇敢把台灣的原住民文化帶出台灣，讓世界看見台灣。

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