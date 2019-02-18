氣溫回暖元宵適合出遊賞燈 週五起東北風增強

2019-02-18 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕今天（18日）開始，東北季風逐漸減弱，氣溫也有回升的趨勢，但因為華南雲雨區東移的因素，天氣較為不穩定，降雨主要集中在北部及東半部地區。至於明天（19日）是元宵佳節，白天各地大致溫暖，一樣會有短暫降雨情形發生，但晚上天氣回穩，適合和親朋好友相約出門賞燈！

根據「中央氣象局」預報，明日白天一樣受到華南雲雨區殘留水氣影響，北部及東半部都會有局部短暫陣雨的情形發生，中南部地區也可能會有零星雨況，但是到了晚上降雨情形可望減緩，降雨機率低，即使有下雨，雨勢也不會太大，只要記得攜帶雨具以備不時之需，一樣可以開心出門賞燈過佳節！

氣溫方面，明日白天各地舒適溫暖，北部及宜花地區高溫約落在27度左右；中南部及台東地區則可以來到30至32度。低溫部分，北台灣約17、18度，其他地區則約20至22度，提醒民眾注意西半部地區溫差仍大，適時增添衣物以免著涼。

另外根據「天氣風險公司」指出，今天開始回溫至舒適溫暖的溫度一直到週四，週五開始東北風又再度增強。這幾天雖然回暖溫，但台灣附近的風場逐漸轉為偏東風到偏南風，較為不穩定，加上有些雲系有機會在未來幾天接近台灣，容易牽動天氣變化，易有濃霧、零星陣雨的情形發生，尤其週五以後東北風再度增強，會有更多水氣進入，總之未來幾天天氣變化快速，提醒民眾注意。

空品方面，明日宜蘭、花東空品區、馬祖、金門及澎湖為「良好」等級；北部及竹苗空品區為「普通」等級；中部以南白天起海風增強，擴散條件好轉，中部、雲嘉南及高屏空品區多為「普通」等級，傍晚開始風速減弱擴散條件變差，空氣品質轉為「橘色提醒」等級。

紫外線方面，明天除了台東縣達到「過量級警告」，北台灣大多是「中量級提醒」，南台灣則多屬「高量級警示」。

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