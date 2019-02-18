低階的人才吃夜市食物？ 他發文引公憤遭網友狂轟

2019-02-18 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕台灣夜市每到假日總是吸引許多遊客，俗擱大碗的美食更是讓人著迷。但沒想到卻有自稱「抖音教父」的網友在臉書批評，稱會去吃夜市食物的人，階層無非是工人或是工廠作業員，文章被轉貼到「爆怨公社」後引發網友群起砲轟。

一名網友在臉書「爆怨公社」分享一則關於評論夜市食物的貼文，該內容為1名自稱「抖音教父」的網友在臉書po文，指稱會到夜市擺攤一定是窮困潦倒的人，但其衛生狀況與食材的新鮮度大有問題，會去吃夜市食物的階層無非是工人或是工廠作業員。這則貼文因不明原因隨後已在「爆怨公社」刪除。

此文一出立刻引起網友砲轟，紛紛留言「怎麼有辦法講的一副理所當然的樣子？！這麼無知腦殘的人有辦法講這長篇大論是還蠻屌的！真想知道你是都吃什麼吃到腦子變這樣」、「窮困潦倒？你這樣的思維才會讓你窮困潦倒，最不衛生的是你嘴」、「無腦屁孩自以為！你什麼人吃什麼東西！難道你是吃屎長大所以嘴這麼臭」、「如果要說你知識分子又不像，如果說你見識低俗，我只覺，你是高尚之人，我想你人生一定很無趣更是悲哀，請你不要看不起夜市做生意的，怎麼叫尊重各行各業。」

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