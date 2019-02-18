中市水湳國際會展中心啟動 盧秀燕：3月動工2022年完工

2019-02-18 21:28

〔記者張菁雅／台中報導〕台灣區工具機暨零組件工業同業公會理事長嚴瑞雄今日率團拜會台中市長盧秀燕，希望新市府能如期推動水湳國際會展中心，盧秀燕當場宣布，水湳國際會展中心第1期工程預計今年3月將動工、2022年完工，一定會在她的任期內興建完成，讓「前店後廠」展銷模式發揮最大效益。

台灣區工具機暨零組件工業同業公會成立於2007年10月，有超過800家廠商會員，並自2010年起每2年在台中市舉辦「台灣國際工具機展」。

嚴瑞雄表示，台灣工具機產業有三大特性，包括90％為中小企業、90％廠商位於中部地區，以及產品超過7成外銷；公會舉辦台灣國際工具機展，就是為了幫業者爭取國際訂單，去年共有712家廠商參展，使用4278個攤位，吸引8萬6744位國內外買主參觀，創歷史新高。

嚴瑞雄說，然而，台中市欠缺國際展覽場地，往年必須在烏日高鐵特區租借土地，以「搭帳棚」方式舉辦展覽，極為不便，2020年展覽還是在原地，但前市長林佳龍曾承諾水湳國際會展中心將在2022年完工，希望新市府能照原計畫推動。

對此，盧秀燕表示，工具機暨機械零組件、光電面板產業、自行車及零組件、木工機械、手工具、航太產業等6大產業群聚中部地區，市府會全力扶植在地強項產業，除了持續與中央合作推動智慧機械發展外，也會協助解決土地不足的問題。

盧秀燕同時宣布水湳國際會展中心第1期工程預計3月開工、2022年完工，「不再讓水湳會展中心成為每位市長的政見」，而水湳會展中心將提供中部工具機業者完善的展銷場域，讓「前店後廠」展銷模式發揮最大效益，也能提升城市品牌行銷，期盼未來只要提到「工具機產業」就會想到「台中」。

針對水湳國際會展中心的興建進度及規劃，台中市政府經發局長高禩翔說明，水湳國際會展中心區分為東、西兩側，分為2期興建，第1期進行東側部分，規劃2360個攤位，西側規劃2100個攤位，合計近4500個攤位，可充分滿足展覽需求。

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