綠議員點名南美館5大缺失 要求二二八連假前改善

2019-02-18 17:49

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市民進黨議員呂維胤今天點名新開幕的南美館二館有5大缺失，包括管線外露、部分拉起封鎖線、設施破損、外牆和走道有污漬及停車場標示不明，要求二二八連假前改善。

呂維胤表示，台南美術館二館周遭有5大缺失，包括一、樓梯及走道間管線外露。二、施工痕跡明顯甚至還拉有封鎖線，未清理完畢。三、樓梯走道間磚瓦剝落破碎，恐有安全上的疑慮。四、外牆走道間有明顯污漬，不符剛竣工該有狀況，像是友愛街一側樓梯走道有明顯污漬。五、停車場行人出入口指示不清，應增添指示牌指引民眾，例如府前路停車場行人出入口及樓梯間未貼有任何標示。

呂維胤表示，台南好不容易盼到一座專屬於自己城市的美術館，理應成為展現文化美學的最佳舞台，開幕不久卻出現管線外露等問題，不免讓人質疑是否為趕在春節年前開幕而趕工。228連假將至，勢必又會有大批民眾前來參觀，相關單位應盡速修補上述缺失。

文化局表示，南美館二館開放時間是經過評估後的決定，並非倉促決定，二館在元月17日開幕，農曆過年假期吸引高達15萬人次參觀，他們也接到很多民眾反映，相關缺失也立即改善，目前外露管線部分已改善完成，其他部分，力求在二二八連假來臨前能夠全數改善完成。

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