醫病》艷陽下看手機、黑暗中追劇 正妹紅眼睛、角膜破皮

2019-02-18 16:35

〔記者洪臣宏／高雄報導〕25歲陳姓女秘書為了能在大太陽下看清手機內容，將亮度調到最大，還在暗黑環境中追劇，長時間導致紅眼睛與角膜破皮，視力一度下降，醫師建議，手機最好調成手調模式，在室外不要超過500 Lux（照度），以免傷眼。

陳姓女秘書因工作長時間使用手機，去年七月分突然覺得雙眼紅腫、流淚不止、疼痛，有飛蚊症現象，經輔英科技大學附設醫院眼科主治醫師洪啟庭檢查，其右、左眼最佳矯正視力分別為0.5、0.6，雙眼的結膜充血，且角膜均呈現表淺且點狀的上皮缺損。

經追查病史，陳小姐說，外出洽公仍得隨時聯絡客戶，為了看清楚手機的訊息，通常把手機的照亮度調到最大的625Lux，以便在豔陽下仍能看見Line訊息與其他消息，下班後她沒有調回較弱的照度，晚上又喜歡關燈追劇，因為鮮豔度較高。

經施以抗生素、類固醇與人工淚液等藥水與藥膏治療，陳小姐3、4天後症狀恢復，她說，再也不會用最大亮度及在暗黑環境看手機了。

洪啟庭指出，手機螢幕的照亮度越高，在豔陽下看東西比較容易，但是手機中的藍光會直射到眼睛，再合併紫外線照射反射到眼睛，不僅容易誘發白內障與視網膜病變，也讓眼睛好像在烤爐下，致白色的結膜被「烤成」紅色的結膜炎，黑眼珠的角膜被「烤成」上皮缺損。

另外，夜晚將手機開到最大照明度，又關燈長時間觀看螢幕，其相對亮度更高，長年累月下來，眼睛會發生嚴重的雙眼角膜與結膜的發炎與飛蚊症。

洪啟庭建議，手機不要成天開到最大照明度，且避免在大太陽下觀看，晚上切勿關閉室內大燈，另外越靠近手機螢幕，雖然更鮮豔，但是照明度會大幅增加，最佳的觀看距離是30到40公分，亮度不要超過500 Lux。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/