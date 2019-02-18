環保署長：淘汰「髒車」非老車 將朝2方向檢討

2019-02-18 15:57

〔記者蕭玗欣／台北報導〕為對抗空污，行政院環保署推出老車汰舊換新政策，引起老舊車主反彈。環保署長張子敬今天重申，環保署討論的是「髒車」，不是「老車」；歷年數據也顯示，大部份車輛經過改善可符合規定，少部分經過調修也可達成規範，未來老車政策將有兩大調整，包含汰舊換新可換二手車，也可透過維修保養符合規範，但實質措施仍在檢討。

環署過去因汰換老車政策屢遭外界質疑，環保署雖數度對外說明仍無法平息業者怒火。張子敬表示，環保署必須重新定調，「我們要討論的是髒車，不是老車」，環保署整理歷年資料後也發現，大部份車輛可透過保養改善，達成規範，少部分車輛可透過調修達成，真正需要汰換的只是很少的車。

張子敬表示，目前政策將朝兩大方向進行調整，第一、老車汰舊換新，若淘汰後換比較好的車子，二手車也會補助，這可減少老車淘汰的差距、減少阻力，讓更多人達成；第二、大部份車子可透過保養達成，因此未來制定政策時，會有保養、維護的補助，若車子沒那麼差、只是欠缺保養，就提供保養來達到環保規範。

張以敬也表示，車輛經過汰舊換新、維修後，最後才是淘汰，且經過前面兩階段後，需要被淘汰的車輛已是少數，補貼就能，針對各種淘汰的問題提供協助，讓車主更有機會願意配合政策。

對於如何補助維修，張子敬舉例，有些引擎積碳會影響排煙，這些比較技術性的部分，會細緻規畫出來，哪些系統、需求可透過補助，達到車主可繼續使用原本的車，又能符合排氣改善。他認為，由於車輛用途不同，不一定要換新車，若排氣狀況能改善，環保署也會考慮接受。

張子敬說明，環保署原意就不是要淘汰老車，但過去講得好像是淘汰所有的老車、數量龐大，雖然當初被誤解，但環保署也陸續提出改善措施，未來會更細緻地逐一列出來，找到對車主有效的方式執行政策。

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