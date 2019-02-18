盼早日甦醒 73歲的阿嬤推著成植物人的乖孫寺廟祈福

2019-02-18 15:34

〔記者蘇孟娟／台中報導〕32歲的「小易」10年前因意外成植物人，青春瞬間停格，多年來，高齡7旬的阿嬤每週一次自彰化搭車到台中創世基金會探親乖孫，心心念念均盼能甦醒，今日在基金會協助下，阿嬤推著「小易」到台中萬春宮祈福，阿嬤落淚盼媽祖娘娘庇祐，讓乖孫早日好起來，再叫她一聲阿嬤。

32歲的「小易」，98年時還在兵，有一天因學騎機車不慎自撞民宅牆壁受傷，竟傷重變成植物人，原本在家中由小易爸爸及阿嬤輪流照顧近6年之久，但因阿嬤年紀愈來愈大，加上小易爸爸因疾病，無法再照顧小易，104年時才讓「小易」住進台中創世。

從小帶大「小易」的阿嬤雖年事已高，卻堅持每週從彰化到台中探親「小易」，陪小易說說話，喚著他的名字，甚至帶來她走遍南北廟宇為「小易」祈福的護身符，阿嬤說，沒有辦法帶「小易」一起去廟宇拜拜，自己就虔誠的拜，希望讓神明保佑小易趕快好起來。

農曆春節年假甫結束，阿嬤想著在元宵前再替「小易」祈福，創世台中分院知道阿嬤的心願，今日特地出動復康巴士，載著久未外出的「小易」與阿嬤，到台中已有300年歷史的「台中媽祖」萬春宮，讓阿嬤一圓帶著乖孫一起跟媽祖許願、祈福的心願。

阿嬤在祝禱時默默流下淚，許的願望只有一個，就是讓「小易」趕快好起來。

阿嬤說，「小易」是她的長孫，從3歲起就由她帶在身邊照料長大，「小易」跟她特別親，高中時讀的是夜校，但乖巧的他白天到工廠工作，每個月只要薪水一發，總會拿個6000元孝敬她，是很孝順貼心的孫子。

不料，10年前的意外，竟讓她這個孫子再也不能回應，阿嬤說，她到現在還記得，前後也不過分3分鐘的時間，誰想得到只是練騎摩托車就發生意外，甚至會這麼嚴重。

去年，「小易」的父親過世，阿嬤擔心「小易」的狀況，特別想替乖孫祈福，要乖孫不要再睡了，趕快好起來過健康的人生，才能自己照顧自己，基金會幫製作了一對超大的茭讓阿嬤祈福擲筊，一連擲出「健康圓滿」、「健康甦醒」的聖筊，終讓阿嬤展歡顏。

阿嬤說，今年以來幾次去看孫子，「比較不理我」，現在求了媽祖娘娘保祐，她告訴「小易」再加油，快點好起來。

創世基金會台中分院將在3月15日在萬春宮舉辦「愛的祈福燈祈福法會」，盼號召讓民眾能夠為自己、親人、家人點亮光明，更將這份點燈善款延伸做公益，助植物人家庭走過艱難的路。

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