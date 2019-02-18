為弱勢學子籌豬福金 北高雄家扶20日「幸福市集」義賣

2019-02-18 15:36

〔記者蘇福男／高雄報導〕北高雄家扶中心20日將在岡山大郵局和鳳山服務處舉辦「幸福市集」義賣活動，為弱勢學子籌募豬福金（祝福金），協助穩定就學。

北高雄家扶中心目前扶助逾500位大專學生，大部份學生都必須打工，以貼補學費和生活費，中心每年仍需為他們籌措500萬元助學金，以減輕註冊壓力，中心主任魏宗胤表示，北高雄目前有2681戶受助家庭、4647位弱勢孩子接受關心，弱勢家庭期待子女能透過教育管道翻轉貧窮，但卻普遍面臨學費及生活費的瓶頸，唯有穩定的經濟援助，才能提供孩子適切的學習資源，助於儲備脫貧能量。

北高雄家扶中心20日將在岡山大郵局和鳳山服務處同時舉辦「幸福市集」義賣活動，邀請民眾共襄盛舉，用零錢銅板做公益，捐零錢或捐壓歲錢、年終獎金、紅包等行動，將愛與關懷即時送到急迫需要的受扶助家庭，希望為弱勢孩子籌募豬福金（祝福金），協助穩定就學。

北高雄家扶表示，此次義賣系列活動，已在旗山地區舉辦2場，感謝許多在地店家拋磚引玉提供義賣商品，所得全數將運用在學子學費上，而接受高中、大專獎助學金的學子，每學期將參加8至12小時的志願服務，學習取之社會、回饋社會的精神。

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