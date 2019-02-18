台灣國際紀錄片巡迴展 林強電音派對拉開序幕

2019-02-18 15:15

〔記者黃鐘山／台中報導〕「台灣國際紀錄片影展（TIDF）2019巡迴展」2月23日從台中開跑，開幕將邀請音樂人林強在柳川藍帶水岸進行現場電影暨紀錄電音派對演出。市府今（18）日舉行記者會說，台中場節目活動規模最大、場次最多、時間也最長。

副市長令狐榮達在記者會說，台灣國際紀錄片影展過去多年在台中舉辦，足見這個影展與台中的關係深厚，台中作為文化城，致力推廣影視、文化、音樂等各方面活動，紀錄片兼具知性與感性，感謝文化部支持。

今年影展從台中出發，除了15日起有一系列連結台中在地的特色活動暖身，23日台中場開幕表演，將在柳川（中山路與民族路區段）放映「台灣切片｜想像式前衛：1960s的電影實驗」單元短片集，並邀請金馬獎、國家文藝獎得主林強演出電子音樂。

文化部副局長高明秀說，巡迴展精選出「TIDF得獎作品」、「大師回顧｜紀錄片格鬥技：原一男」、「焦點影人｜真實可待：萊拉．巴卡尼娜」、「焦點單元｜憂傷似海：東南亞真實之浪」、「台灣切片｜想像式前衛：1960s的電影實驗」及「特別放映」6大單元，共55部國內外紀錄片，免費在全台放映近百場。

主辦單位表示，有「鬼才導演」之稱的日本當代紀錄片大師原一男，將在台中場與觀眾見面，影展同時放映《怒祭戰友魂》、《日本國vs泉南石綿村》，以及《再見CP》、《極私愛慾．戀曲1974》及《全身小說家》多部經典作品。

台中場也獨家邀請《荒漠沙海》導演史杰鵬（J.P. SNIADECKI）、《日常對話》導演黃惠偵、《不即不離》導演廖克發、《Goodnight & Goodbye》導演吳耀東及2018 TIDF傑出貢獻獎得主柯金源等國內外影人出席映後座談，與觀眾分享紀錄片創作歷程。

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