醫病》初期症狀像急性腸胃炎 9歲女童罹患糖尿病

2019-02-18 15:10

〔記者邱書昱／新北報導〕一名9歲女童因為發燒嘔吐就醫，就診服藥後症狀紓解，2天後出現活動力下降、腹痛且呼吸急促，前往台北慈濟醫院急診，兒科部醫師謝秀盈診斷為糖尿病併發酮酸中毒造成大量脫水。謝秀盈指出，近幾年來第一型糖尿病的新發病患者有年輕化的現象，初期症狀也容易被誤以為是急性腸胃炎。

這名女童從1個月前開始有多喝、多尿的現象，體重2週內下降約4公斤，謝秀盈說，「三多一少」的症狀很容易被家人或患者忽視，大多是出現酮酸中毒症狀緊急送醫才被診斷出來，其中更有7成的患者是9歲左右發病，年紀最小的是1.5歲，但初期症狀如嘔吐、腹痛等也被誤以為是急性腸胃炎。

謝秀盈指出，成年人糖尿病多為第二型糖尿病，由於胰島素阻抗性增加，導致血糖升高；而第一型糖尿病主要是在40歲以前發病，許多患者在兒童或青少年時期就發病，台灣的發生率較歐美國家低，約為10萬分之1.5，患者的兄弟姊妹罹病機率為5％，同卵雙胞胎則高達50％。

謝秀盈說，第一型糖尿病的病因仍不確定，研究顯示患者具有某些特殊的遺傳體質，加上後天的環境因素刺激如氣候、飲食、病毒感染等，誘發免疫失調，產生破壞胰臟的自體抗體而導致胰島素分泌不足，導致細胞無法吸收利用，造成體內脂肪會被轉換成能量而形成酮酸。

謝秀盈表示，酮酸中毒的表現包括腹痛、嘔吐、呼吸急促等，患者同時合併有嚴重脫水，病程發展快速若無立即治療，可能造成腎功能損傷、心律不整甚至昏迷死亡，她提醒，很多家長難以想像孩子罹患糖尿病，但仍要注意「三多一少」的症狀，飲食避免太甜，減輕胰臟負擔，早期發現早期治療非常重要。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/