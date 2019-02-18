旗鼓鹽美食地圖 收集123間美味店家

2019-02-18 14:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為推廣高雄美食，高雄市觀光局今天推出旗鼓鹽美食地圖，一次收集123間美味店家！

美食不分藍綠！今天的發表會地點，選在曾遭韓粉於網路上霸凌的郭家肉粽，郭家肉粽老闆郭明坤也現身，他透露韓國瑜上任這段時間，鹽埕區的人潮確實增加、生意更好，還說「有才能的人，要給他有機會做做看」。

媒體詢問郭明坤說：「那下次會支持誰當市長？」他回答說，誰都好，能夠上檯面的，都非常優秀，但競爭一定會有輸贏，贏的就做給人家看，輸的就準備下次再來。

高雄市觀光局長潘恆旭與市議員陳美雅、蔡金晏及多家飯店業者，今天中午在郭家肉粽舉辦旗鼓鹽美食地圖發表會，這張美食地圖一次收集123間旗鼓鹽的美味店家，愛河沿岸飯店也紛紛響應印製，供遊客免費索取。

潘恆旭強調，愛河產業鏈串聯旗鼓鹽地區，這裡曾經是高雄最繁華地區，也曾經沒落過，美食是大家共同的記憶與味道，透過美食振興高雄舊商圈，用舌頭創造新里程。下一波則將推出左營、鳳山、岡山的眷村美食。

陳美雅推薦鹽埕區的酒吧街、郭家肉粽、阿囉哈滷味等特色美食。此外，她還點名番茄切盤，強調有特別吃法，沾醬包含薑末、醬油還有糖，「吃番茄時，沾醬會有愛情滋味」。

蔡金晏也認為，旗鼓鹽有許多巷弄美食，他推薦俗擱大碗的港園牛肉麵。

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