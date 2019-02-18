誇張！台南農產公司多1名幽靈董事 做了4年竟沒人知

2019-02-18 14:00

〔記者蔡文居／台南報導〕隸屬於台南市政府的台南市農產運銷公司，依台南市的農產運銷公司組織自治條例的規定，董事只有5人，但自104年起，該公司董事卻有6個人，公司多出了1名「幽靈董事」，4年來竟然沒人知道，一直到上週被台南市議會發現後，才踢爆這起離譜的「幽靈董事」案。

事件發生後，於104年被南市府指派擔任董事的玉井區長張文榮，已於上週請辭。南市農業局解釋說，這是因為南市農產運銷公司組織章程於104年修訂，董事設置6名，但南市農產運銷公司組織自治條例規定是董事設置5人，卻未跟著修訂，才會造成這樣的問題。

南市平地原住民市議員Ingay Tali穎艾達利今天召開記者會，就台南市農產運銷公司的董事人數提出質疑。

穎艾達利表示，依南市農產運銷公司組織自治條例規定，台南農產公司應設董事5人，再互選推舉董事長1人。但是在經濟部商業司的公司資料登記，赫然發現台南農產公司現有董事6人，包括台南市長黃偉哲、秘書長方進呈、農業局長李朝塘、財稅局長陳柏誠、新化區長吳金喜、和玉井區長張文榮，顯然超出自治條例所規範的5人。

穎艾達利要求市府應全面清查各公營事業的狀況，除農產公司外，市府還有多少公營事業存在這樣類似行為？市府檢討修正，並追究法律責任。

農業局表示，上週知道整個情形後已立即處理，其中1名董事、玉井區長張文榮已提辭呈，以符合法令規定。張文榮則說，他請辭是回歸法令，恢復原狀，至於董事車馬費1次2000元，1年開會2次，共4000元而已，擔任董事只是一個責任。

台南市農產公司前身為新化果菜市場，台南市政府於101年合併玉井等周邊6個果菜市場，成立台南市農產運銷股份有限公司。

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