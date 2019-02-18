醫病》吃藥非吃補！ 銀髮族逾6成5有重複用藥問題

2019-02-18 13:44

［記者王秀亭／台東報導］一名高血壓婦人定期在醫院拿藥外，只要身體不適就在住家診所看病，卻不知重複拿了降血壓藥，服用後造成低血壓掛急診治療，台東馬偕醫院藥劑科呼籲，有多種疾病纏身的長輩，將服用藥物交由藥師檢視，避免藥劑過量，對身體產生危害。

「這麼多藥，不知道怎麼吃。」東馬藥劑科藥師徐乃婷表示，藥物諮詢室幾乎每天都會遇到年長病患拿了一堆藥來詢問，仔細一看，同一藥物卻來自不同診所，還有藥物雖外觀不同，成效卻一樣，另外，抗生素、止痛藥、胃藥等服用方式不正確亦屢見不鮮。

據健保署2018年統計，有重複用藥情況者，65%是60歲以上老年人，70歲以上則近40%，其中以降血壓藥物為重複藥物第一名，其次是安眠鎮靜藥物、抗血栓藥物、降血脂及降血糖藥物。

另外，不少民眾喜歡自行購買止痛藥，舒緩身體疼痛問題，徐乃婷指出，曾有一病患長期胃痛，習慣使用止痛藥紓緩胃部不適的情況，未料就醫檢查後，已是胃癌末期，錯過治療黃金期，若自行服用止痛藥3天以上，疼痛症狀沒有緩解或惡化，就應就醫。

東馬藥劑科技術主任蔡佳靜表示，看病時向醫師說清楚、領到藥品時應核對明白、服用藥品時要用正確、做身體的主人，並與醫師、藥師做朋友，有助正確用藥。

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