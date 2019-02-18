吃在地、食當季 新北當令吉食曆新書發表

2019-02-18 13:28

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市教育局今天在野柳國小舉辦「新北當令吉食曆新書發表會」，將平溪珠蔥、萬里蟹等新北市每個月的時令特產，製作成萬年曆，邀請民眾吃在地、食當季，書中插畫由畫家楊麗玲以童趣創作，增色不少，教育局說，希望吸引民眾關注永續生態循環，實踐健康綠生活。

教育局長張明文指出，「新北當令吉食曆」網羅每個月的海陸特產，盼能增進親子、師生對食農教育、季節時蔬農作、地區特色農漁產生態的認識，進而注重飲食安全和食農資源的永續，友善生態環境，讓食農教育從小紮根。

今天新書發表會在野柳國小登場，邀畫家楊麗玲展示她的原創圖稿，並安排幼兒園小朋友和長輩們打扮成食農特產行銷大使，氣氛熱鬧。教育局工程及環境教育科長劉美蘭說，書中除了在地時令食材，還收錄各區獨特的農、漁法，每一頁的彩圖和文字，都融合食物特徵及在地巧思，童趣可愛更富含教育意義，值得細細品味。

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