西螺廣福宮慶元宵 台灣戲曲藝陣PK湖南國家級曲藝

2019-02-18 13:34

〔記者詹士弘／雲林報導〕西螺廣福宮19日元宵節將舉辦「西螺廣福財神慶元宵」，活動別開生面，邀請中國湖南省國家級表演團隊到雲林進行兩岸曲藝文化交流，各種藝陣、曲藝、戲劇表演依序展開，由台灣戲曲藝陣PK湖南國家級曲藝。

西螺廣福宮董事長林勝雄表示，西螺廣福宮今年擴大辦理元宵活動，明天上午8時由「彩繪金豬慶元宵」揭開序幕，傍晚5時在廟埕發送燈籠並進行「提燈踩街財神到」活動，邀請各種藝陣在西螺街區綵街遊行。晚會則邀請台灣、湖南最具特色的戲劇、曲藝依序上台競藝。

「2019兩岸民俗曲藝大匯演」由在地的西螺國中布袋戲、正興社區歌仔戲班登台演出，接著以西螺在地的七崁武術文化、西螺國中舞獅等民俗藝陣及文昌國小說唱藝術、熱舞表演來進行台灣、湖南兩地最具代表性的戲曲藝術相互觀摩演出。

來自湖南省文化和旅遊廳、湖南省文化館、常德市武陵區文化館、湘西三棒鼓藝術團、侗族藝術團等9個單位帶來湖南省國家級民俗曲藝登台演出，包含單人鑼鼓對唱、長沙彈詞、祁東漁鼓、侗族琵琶歌、常德絲弦、雙簧、相聲、湘西三棒鼓、快板、祁陽小調等各地說唱曲藝，民眾可以一同欣賞兩岸好戲、說唱絕活。

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