沒幫挑蛤蜊殼！女大生慘被分手 網：分得好

2019-02-18 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕分手的理由百百種，一名女大生被分手的理由竟然是因為沒幫對方把蛤蜊殼挑掉，讓女大生氣憤直呼，「真的很瞎！」

這名女大生到網路論壇「Dcard」發文透露，前晚她和男友、閨蜜、閨密男友一起逛夜市，到了燒蛤蜊的攤位，兩對情侶共點了兩碗，分別女生吃完再換男友吃，閨蜜邊吃邊挑掉蛤蜊殼，讓她的男友可以直接吃蛤蜊肉，但原PO沒有這麼做，男友見狀就不斷「碎碎唸說我很不貼心！都不會像別的女生一樣！」之後逛夜市，男友還一直擺著臭臉，「搞得我閨蜜很尷尬還偷偷跟我道歉」，最後男友送原PO回家後，男友竟向原PO說，「我覺得你不夠貼心，我們分手吧！」語畢就直接騎著機車走了，原PO看了超傻眼直呼，「拜託你也等我回話啊！」、「我現在LINE他，他都不讀不回，我很無奈也很生氣！」

網友看完紛紛留言，「分得好啊！」「恭喜你跟一個需要保姆的男生分手」、「撥蛤蜊還要女友來，是殘廢還是媽寶啊！」「蛤蜊是無辜的，有毛病的是你前男友」；沒想到還有網友更慘，「前天去逛樹林夜市也買了這攤的蛤蜊，我男友是肉吃完留湯讓我喝就算了，殼還全丟碗裡呢！」

有網友認為說不定原PO的男友早就想分手，只是隨便找個理由，「這種理由，應該不是吧！還是其實你被劈了」、「覺得找一個理由跟妳分吧！說不定在外面已有小三了（嘖嘖...」、「這一定是藉口，真的傻眼無比」。

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