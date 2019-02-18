醫病》亞洲首部ROSA機器人手臂開脊椎手術 術後復元佳

2019-02-18 12:32

〔記者邱書昱／新北報導〕亞洲首部ROSA sipne機器人手臂執行脊椎手術。一名60歲楊女士苦於腳痠腿麻，病情日趨嚴重到行走不便、影響睡眠，前往新北市雙和醫院接受治療，由台北神經醫院中心副院長林乾閔透過ROSA sipne機器人手臂動刀，術後復原狀況比傳統脊椎手術佳，病人術後下床時間從1到2個禮拜縮減到2到3天。

林乾閔說，楊女士診斷後為腰椎第四第五節滑脫合併神經壓迫，出現下肢麻痺無力等症狀，嚴重會有癱瘓、無法排尿可能，如果經過核磁共振檢查神經嚴重壓迫，且對藥物或復健治療效果不佳，需要以手術治療。

病患手術以ROSA機器人手臂完成，林乾閔說，傳統的脊椎手術傷口大、出血量多，脊椎及肌肉筋膜損傷較多、感染率高，這次的「腰椎神經減壓併骨融合手術」需要螺絲釘固定住，若置入不良恐造成永久性神經損傷，而採用機器人手臂，能夠精準定位骨釘置入的路徑和位置。

復原良好的楊女士表示，第2天體力就慢慢恢復，開完刀後晚上也不會痛到睡不著。

林乾閔介紹，雙和醫院引進亞洲首部ROSA機器人手臂，能夠即時動態導航系統、光學導航，搭配O型臂X光機，可以追蹤病人在手術呼吸造成的身體起伏，並獲得3D重組影像，調整機器人手臂位置，達到不只精準更可防錯的措施，病患術後下床時間從1到2個禮拜縮減到2到3天

此外，林乾閔也說，ROSA機器人手臂除了脊椎手術外，也能運用在大腦手術，針對腦出血與腦腫瘤切片等，能夠精準導引手術位置，也能縮短住院時間、出血量、感染風險；而達文西手臂則是運用在肚子部位，能夠伸入裡層影像更清楚，不過仍需要由醫師控制。

林乾閔表示，由於ROSA機器人手臂屬於新型醫療科技，健保尚未給付，手術需要病人自費十幾萬元。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/