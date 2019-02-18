醫病》上課忽然自發性氣胸 苗栗少女險喪命

2019-02-18 12:24

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣17歲少女上體育課時，突然出現嚴重胸口悶痛、呼吸急促，師長急忙送往醫院，經聽診及胸部X光檢查後，確認為左側自發性氣胸，緊急置放胸管引流空氣，才緩解病情。財團法人為恭紀念醫院小兒科醫師徐健倫表示，自發性氣胸好發於16至25歲青少年，病症嚴重恐會擠壓心臟，導致休克死亡，不可輕忽。

徐健倫解釋，氣胸又分為自發性及外力造成，外力氣胸多因車禍、嚴重撞擊、或醫療侵入導致肺部受傷破洞，空氣外漏至胸腔擠壓肺部，以致呼吸困難；而常見的自發性氣胸產生原因不明，但據統計與先天性體質有關，常見於16至25歲的男性、外型瘦高、或有抽菸習慣者。

自發性氣胸是在無外力情形下，因肺泡破裂產生漏氣，而在胸腔內造成空氣堆積，導致肺部被空氣擠壓而無法擴張呼吸，患者會產生突然性的胸悶、胸口刺痛、呼吸急促困難等症狀，若嚴重者恐會因氣體擠壓至心臟，影響心臟運作，恐導致缺氧、休克，嚴重恐死亡。

徐健倫表示，若氣胸範圍小於胸廓的20%，可使用高濃度氧氣治療，使肺泡自行癒合並吸收肋膜胸腔內空氣，但若氣胸範圍過大、或反覆出現病症者，則須以外科手術以插胸管引流氣體，再使之自行癒合；若仍無法康復，則須將不健康的肺泡切除。

醫師也提醒，氣胸患者即便治癒後，仍須避免從事劇烈運動，尤其避免氣壓變化大的活動，如潛水、高空飛行等，若需搭乘飛機也應先向醫師諮詢，避免再度復發。

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