她15歲忘帶錢也忘帶家鑰匙 呆坐披薩店1小時…

2019-02-18 12:19

〔記者周敏鴻／桃園報導〕15歲張姓特教生17日晚間7點多，前往桃園市龜山區萬壽路一段一處披薩店，想要買披薩當晚餐，但她忘了帶錢、也忘了帶家門鑰匙，只好呆坐在店內，店家察覺有異報警求助，才順利找到她母親趕來買了披薩回家，讓她飽餐一頓。

警方說，張姓特教生的父母離異，她平日與父親同住在新北市，17日利用週末假期到桃園市龜山區與母親同住，當天晚間7點多她獨自在母親住處，卻因為肚子餓，出門前往披薩店想要買披薩當晚餐。

豈料張姓特教生忘了帶錢、也忘了帶家門鑰匙，讓她回不了家、也沒有錢好買披薩，她不知所措，只好呆坐在披薩店內，披薩店員工發現張姓特教生獨自坐在店內超過1小時，直覺她需要協助，就打電話給龜山警分局迴龍派出所。

警方趕來詢問，得知張姓特教生的狀況後，先帶她返回她母親住處，因住處無人，警方決定一方面聯絡她母親、一方面先帶她回派出所暫時安置。

張姓特教生的母親趕抵派出所後，頻頻向警方道謝，再帶著張姓特教生前往披薩店，讓她如願買了披薩回家當晚餐，一場烏龍事件才圓滿落幕。

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