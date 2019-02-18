沒趕上暖冬沒關係 旅行業者推日本東北樂齡補助

2019-02-18 12:16

〔記者蕭玗欣／台北報導〕政府推出的擴大暖冬旅遊補助上月底告一段落，現在又有旅行社接棒推出日本東北「樂齡補助」方案，鼓勵民眾帶爸媽出遊，針對50歲至70歲的樂齡族群，祭出每房最高現折7000元的團旅補助，僅限3月出發日本東北指定團體商品，哈日旅客不妨趕搭日本東北最後雪季期間，帶著父母賞樹冰雪景、享受溫泉名湯、大啖在地名物料理。

台灣人最愛到日本旅遊，根據日本學術單位最新調查，台灣人赴日本2、3線城市旅遊的趨勢持續增長，主要是因為定期/包機航班的增加，帶動地方觀光的熱潮，其中日本東北更是極具觀光潛力，以2017年11月至2018年10月日本都道府縣台灣人間夜數成長來看，前10名中日本東北就有5縣入榜。

易遊網自2017年9月開始與岩手縣政府、虎航共同推動日本東北觀光，獨家包機直飛花卷機場，讓日本東北旅遊有更多航點選擇。由於花卷機場位居日本東北的中心位置，相較於仙台更利於安排全東北的行程規劃，也進而提升日本東北各縣的觀光動能。

此外，根據易遊網近2年花卷包機的旅客分析，以35至60歲的族群為主，除了熱愛旅日的重遊旅客外，帶爸媽出遊的家庭旅客更是居多數。由於日本東北旅遊資源豐富，包含多種自然美景、溫泉名湯、和牛美食、祭典活動、鐵道列車、滑雪渡假村等，深受喜歡慢遊、偏好深度體驗、追求品質享受的長輩族群喜愛，讓日本東北成為安排孝親之旅的人氣選擇。

易遊網針對樂齡族群，推出日本東北「樂齡補助」方案，即日起報名易遊網日本東北3月出發之指定團旅商品，並符合補助條件即可享有補助優惠。旅客年齡滿50至59歲（含）者，可享5000元折扣；旅客年齡滿60至69歲（含）者，可享6000元折扣；旅客年齡滿70至79歲（含）者，可享7000元折扣，每房最多補助1人，團費27900元起，搭配「樂齡補助」優惠相當划算。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/